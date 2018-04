Bayern de Munique goleia e segue na Copa da Alemanha

Apesar da pressão inicial, a equipe mandante abriu o placar só aos 32 do primeiro tempo, com Lahm, e ampliou nove minutos depois, com Gómez. A goleada se completou na segunda etapa, com dois gols do zagueiro Van Buyten e outro de Müller.

Com os brasileiros Maicosuel, Luiz Gustavo e Carlos Eduardo em campo, o Hoffenheim surpreendeu o Nuremberg fora de casa e venceu por 1 a 0, também garantindo vaga na terceira fase da competição. O gol da vitória foi marcado por Nilsson, aos 35 minutos do segundo tempo, após passe de Carlos Eduardo.

Atuando em casa contra o Duisburg, o Borussia Mönchengladbach decepcionou, perdeu por 1 a 0 e foi eliminado da Copa da Alemanha. Andersen marcou o gol da vitória, já nos acréscimos do segundo tempo.

Ainda nesta terça-feira, o Eintracht Trier derrotou em casa o Arminia Bielefeld por 4 a 2, o Bochum foi facilmente batido pelo Schalke por 3 a 0, o Borussia Dortmund atropelou fora de casa o Karlsruhe por 3 a 0 e o Koblenz venceu o Energie Cottbus, em seus domínios, por 4 a 2.