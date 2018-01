Bayern de Munique goleia na Alemanha O Bayern de Munique goleou neste sábado o Cottbus por 6 a 0 pela 24.ª rodada do Campeonato Alemão. O último gol foi marcado pelo brasileiro Élber. Agora, o Bayern soma 44 pontos. Em outra partida, o Hertha Berlin também aplicou uma goleada de 5 a 1 no Kaiserslautern, que jogou sem vários titulares. Marcelinho Paraíba marcou duas vezes. Com a derrota, o Kaiserlautern mantém os 45 pontos e a vice-liderança provisória. Na outra ponta da tabela, a equipe do Nuremberg venceu o lanterna Colônia por 2 a 0 e se distanciou da zona de rebaixamento. Os gols foram marcador pelo brasileiro Cacau Dois jogos completam a rodada neste domingo. O líder Borussia Dortmund pega o Bayer Leverkusen e o Werder Bremen recebe o Hamburgo. Resultados deste Sábado: Hansa Rostock 1 x 1 Stuttgart Nurenberg 2 x 0 Colonia Schalke 04 3 x 0 Freiburg St. Pauli 1 x 1 Moenchengladbach Wolfsburg 1 x 3 Munich 1860