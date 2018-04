Bayern de Munique pega Braga pela fase de grupos da Uefa

O Bayern de Munique enfrenta o Braga nesta quinta pela terceira rodada da fase de grupos da Copa da Uefa com a intenção de manter a liderança da Chave F. Além do jogo que envolve o atual líder do Campeonato Alemão merecem destaques as partidas entre o Atlético de Madri e o Aberdeen e o que envolve Fiorentina e AEK. A equipe dos brasileiros Zé Roberto e Lúcio vai a Portugal para enfrentar o Braga em um momento muito positivo, pois ocupa a primeira posição do Campeonato Alemão e realiza uma campanha muito positiva também na Copa da Uefa. Já o Atlético, que está no Grupo B, recebe a visita do Aberdeen com a intenção de melhorar sua classificação, pois somou apenas 1 ponto em uma partida, mesma pontuação de seu adversário de quinta, mas que disputou dois jogos. Outro confronto interessante é o que envolve a Fiorentina, que está na ponta do Grupo C com 4 pontos, e o AEK, time da Grécia que alcançou apenas um ponto em um jogo. Pelo Grupo G, o Getafe enfrenta o Hapoel Tel Aviv, time de Israel que não pontuou em duas partidas. Caso vença, a equipe comandada por Michael Laudrup tirará a liderança do Anderlecht, que não atua na próxima rodada. Entre os representantes da Inglaterra, o Tottenham mede forças com o Aalborg, da Dinamarca, e o Bolton enfrenta o Aris Salônica, da Grécia. Partidas da terceira rodada da fase de grupos: Grupo A: Zenit (RUS) x Nuremberg (ALE) AZ Alkmaar (HOL) x Larissa (GRE) Grupo B: Lokomotiv Moscou (RUS) x Copenhague (DIN) Atlético Madri (ESP) x Aberdeen (ESC) Grupo C: Elfsborg (SUE) x Mlada Boleslav (RCH) AEK Atenas (GRE) x Fiorentina (ITA) Grupo D: Hamburgo (ALE) x Rennes (FRA) Brann (NOR) x Dínamo Zagreb (CRO) Grupo E: Sparta Praga (CHE) x Spartak Moscou (RUS) Zurique (SUI) x Toulouse (FRA) Grupo F: Braga (POR) x Bayern de Munique (ALE) Bolton (ING) x Aris Salônica (GRE) Grupo G: Getafe (ESP) x Hapoel Tel Aviv (ISR) Tottenham (ING) x Aalborg (DIN) Grupo H: Panionios (GRE) x Galatasaray (TUR) Helsingborg (SUE) x Áustria Viena (AUT)