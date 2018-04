Bayern de Munique perde do Mainz, e segue sem vencer

O Bayern de Munique voltou a decepcionar neste sábado. Ainda sem vencer no Campeonato Alemão, o time de Munique foi derrotado pelo Mainz, que subiu da Segunda Divisão, por 2 a 1, e segue em queda na tabela.

Jogando diante de sua torcida, o Mainz consolidou a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Ivanschitz e Bance. O Bayern só descontou no início da segunda etapa, logo aos 2 minutos, com ajuda da defesa adversária. Noveski marcou contra, mas não evitou o revés dos visitantes.

Com a derrota, o Bayern caiu para a 12.ª posição da tabela, com apenas dois pontos, mas poderá cair ainda mais até o final da rodada, no domingo. Já o Mainz subiu para quarto, com cinco.

Já o Bayer Leverkusen aproveitou o tropeço do Schalke na sexta-feira e comprovou a ascenção na tabela ao golear o Freiburg por 5 a 0, alcançando a liderança provisória, com sete pontos. Derdiyok e Barnetta marcaram duas vezes cada um, com mais um gol de Kiessling, na vitória convincente sobre o Freiburg, que caiu para a lanterna da competição, com apenas um ponto.

O Hannover se recuperou na competição ao bater o Nurenberg por 2 a 0, fora de casa. Stajner foi o autor dos dois gols dos visitantes, que agora somam quatro pontos na tabela. O Nurenberg ocupa a zona de rebaixamento.

Ainda neste sábado, Borussia Dortmund empatou com o Stuttgart por 1 a 1, em casa, enquanto Colonia e Frankfurt não passaram do 0 a 0