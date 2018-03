Bayern de Munique segura empate e garante título alemão

O Bayern de Munique se sagrou campeão do Campeonato Alemão, neste domingo ao empatar em 0 a 0, fora de casa com o Wolfsburg. Era o que o time precisava para conquistar de forma antecipada seu 21.º título. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos A três rodadas do fim do Campeonato, o Bayern, com 67 pontos, não pode mais ser alcançado pelo atual vice-líder, o Werder Bremen, que soma 57 pontos, após vencer o Energie Cottbus, nesse sábado, por 2 a 0. Eliminado das semifinais da Liga dos Campeões nessa quinta-feira, pelo modesto Zenit, da Rússia, o time dos brasileiros Lúcio, Zé Roberto e Breno queria garantir já neste domingo, o Campeonato Alemão. Foi a terceira vez que o clube conquistou tanto o Campeonato Alemão, quanto a Copa da Alemanha, quando venceu o Borussia Dortmund, em março, na capital Berlim.