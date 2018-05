Bayern de Munique treina completo antes de encarar o Real Madrid

MADRI - O técnico Pep Guardiola comandou nesta terça-feira o último treino do Bayern de Munique antes do início das semifinais da Liga dos Campeões diante do Real Madrid. Nesta quarta, o time alemão pegará o rival espanhol no Santiago Bernabéu sem nenhuma novidade, com a volta de Neuer como titular, o que já havia sido confirmado.

Neuer se recuperou de uma lesão na panturrilha que o afastou das últimas duas partidas do Campeonato Alemão e já havia trabalhado normalmente na segunda-feira. Com seu retorno, o Bayern terá quatro desfalques para o jogo de ida contra o Real, no Estádio Santiago Bernabéu: Thiago Alcântara, Xherdan Shaqiri, Holger Badstuber e Tom Starke, que já vêm ficando de fora há algum tempo.

No último treino, nesta terça, Guardiola liberou a presença da imprensa apenas nos 15 primeiros minutos, quando comandou um rápido aquecimento. No resto da atividade, o treinador espanhol preferiu fechar os portões e fazer mistério, tudo para dar menos armas ao adversário madrilenho.