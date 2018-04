Bayern de Munique vence Mainz e assume liderança

O Bayern de Munique voltou a ocupar provisoriamente a liderança do Campeonato Alemão neste sábado. Jogando em casa, sob muita nevasca, o time venceu o Mainz por 3 a 0, pela 20.ª rodada, e ultrapassou o rival Bayer Leverkusen, que só entra em campo no domingo.

A equipe de Munique soma agora 42 pontos, apenas um a mais que o Leverkusen - encara o frágil Freiburg, em casa. Já o Mainz estacionou na oitava colocação da tabela, com 27 pontos.

Cada vez mais embalado no campeonato, o Bayern de Munique dominou o jogo com certa tranquilidade. No primeiro tempo, os donos da casa acertaram a bola na trave e desperdiçaram uma cobrança de pênalti, batido pelo goleiro Butt, que parou na defesa do rival Muller.

Apesar das boas chances de gol, o Bayern só abriu o marcador na segunda etapa. Aos 13 minutos, Van Buyten escorou cruzamento de cabeça e mandou entre as pernas do goleiro: 1 a 0. Após o gol, o árbitro precisou interromper a partida por causa da neve.

Na sequência, os anfitriões quase ampliaram aos 21, com uma bola no travessão. O segundo gol, porém, não demorou para sair. Mario Gomez completou cruzamento da direita e finalizou para as redes, aos 30. E, aos 41, Robben cobrou falta com categoria e definiu o placar.

Ainda neste sábado, o Werder Bremen caiu diante do Monchengladbach por 4 a 3, fora de casa. Bobadilla marcou duas vezes para os donos da casa, enquanto Frings, Ozil e Pizarro descontaram para os visitantes. Apesar do revés, o Werder se manteve na sexta posição, com 28 pontos.

Jogando em casa, o lanterna Hertha Berlin voltou a tropeçar no campeonato. Dessa vez, empatou sem gols com o Bochum. O Hertha segue na última colocação, com apenas 11 pontos.

Também nesta rodada, o Eintracht Frankfurt caiu diante do Colonia, por 2 a 1, em casa. O gol dos donos da casa foi marcado pelo brasileiro Christian. O Nurenberg surpreendeu o Hannover no estádio do rival e venceu por 3 a 1, com três gols de Bunjaku.