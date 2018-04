Bayern de Munique vence outra e dispara na liderança

Está fácil demais. O Bayern de Munique já é o "campeão de inverno" no Campeonato Alemão por ter garantido a liderança no primeiro turno da competição. Mas do jeito que as coisas estão indo, o tri do torneio nacional é favas contadas. Nesta terça-feira, na abertura da 16.ª rodada, a equipe da Baviera jogou em casa, na Allianz Arena, em Munique, e ganhou facilmente do Freiburg por 2 a 0.

Único clube invicto nas principais ligas europeias nesta temporada, o Bayern de Munique chegou a 42 pontos. São 13 vitórias e três empates, com 39 gols marcados e apenas três sofridos. São 12 pontos de vantagem para o Wolfsburg, o segundo colocado, que joga nesta quarta contra o Borussia Dortmund como visitante. O Freiburg segue na zona de rebaixamento - é o 17.º e penúltimo colocado, com 14 pontos, podendo terminar a rodada na lanterna.

No último jogo perante a sua torcida na Allianz Arena, o Bayern de Munique dominou as ações do primeiro ao último minuto. Com tranquilidade, como o técnico Pep Guardiola gosta, o time ficou mais tempo com a posse da bola e foi criando chance atrás de chance. Os gols saíram um em cada tempo. Aos 41 da primeira etapa, o holandês Arjen Robben marcou de cabeça. Aos 3 da segunda, o centroavante Thomas Müller fez o seu ao aproveitar o rebote de um chute no travessão.

Quem também comemorou bastante nesta terça foi o Stuttgart, que deixou a lanterna e a zona de rebaixamento, pelo menos provisoriamente, ao ganhar do Hamburgo por 1 a 0, fora de casa. Com o gol de Florian Klein, aos 41 minutos do primeiro tempo, o time subiu para 16 pontos e chegou ao 15.º lugar. O Hamburgo, com a mesma pontuação, está uma posição acima.

Na briga por uma vaga em competição europeia na próxima temporada, o Hannover derrotou o Augsburg por 2 a 0, em casa, e subiu para a oitava colocação, com 23 pontos. O rival, com 24, está em quinto. Por fim, Colônia e Mainz ficaram no empate sem gols.