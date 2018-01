Bayern de Munique vence por 2 a 0 Com gols de Mehmet Scholl e Michael Tarnat, o Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 0, e se mantém na briga pela liderança do Campeonato Alemão. A vitória coloca a equipe temporariamente na liderança do torneio, com 53 pontos. O Bayer Leverkusen, por sua vez, não passou de um empate contra o Hamburgo em casa em 1 a 1, e agora atinge 50 pontos. O Cottbus conseguiu sair da zona de rebaixamento ao vencer o Unerhaching por 1 a 0, gol de Franklin. O clube chegou aos 33 pontos e, com o resultado de hoje, o Unterhaching corre o risco de cair para a divisão anterior. O Werder Bremen perdeu do Wolfsburg por 3 a 2. O brasileiro Aílton foi o autor de uns dos gols do Werder.