Bayern decide boicotar a imprensa Os jogadores do Bayern de Munique abriram guerra contra a imprensa alemã. Cansados das críticas que vêm recebendo nas últimas semanas, os atletas decidiram não dar mais entrevistas. ?Alguns jogadores estão fartos de críticas, que têm sido insistentes nas últimas semanas. Muitos deles, foram até insultados?, justificou o assessor de imprensa do clube, Markus Hoerwick. Hoerwick deu a entender, no entanto, que o boicote não deve durar muito. Ele disse que já nesta terça-feira, véspera da partida contra o Boavista, pela Liga dos Campeões da Europa, é possível que o brasileiro Élber e o francês Lizarazu conversem com os jornalistas. O técnico do Bayern, Ottmar Hitzfeld aderiu parcialmente ao protesto e só parou para falar com os jornalistas para dar uma informação: a de que para o jogo em Portugal, não poderá contar com cinco jogadores: Hasan Salihamidzic, Pablo Thiam, Lexander Zickler, Owen Hargreaves e o brasileiro Paulo Sergio. Para a imprensa as últimas apresentações do Bayern têm sido decepcionantes. No campeonato nacional, o time ocupa apenas a quinta posição, com sete pontos atrás do líder Borussia Dortmund.