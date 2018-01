Bayern defende liderança fora de casa Líder absoluto do Campeonato Alemão com 50 pontos, 10 a mais que o Borussia Dortmund, segundo colocado, o Bayern de Munique enfrenta o Energie Cottbus, fora de casa, pela 23ª rodada. Apesar de ocupar apenas a 16ª colocação, com 23 pontos, o Energie Cottbus exige atenção da equipe de Munique. Nos últimos 15 pontos disputados, a equipe ganhou 13. "Para nós será um dos encontros mais difíceis da temporada", afirmou o goleiro Oliver Kahn . Os brasileiros Zé Roberto e Élber estão confirmados, bem como o peruano Pizarro. "Se jogarmos com bastante disciplina e se cada jogador der o melhor em campo, tudo é possível", disse Eduard Geyer, técnico do Energie Cottbus. Em casa, o Borussia lutará para tentar se aproximar do Bayern contra o Hansa Rostock. Mas não terá o goleiro Lehmann, suspenso depois de ter sido expulso por ter agredido o atacante Amoroso, companheiro de clube. Foi a primeira vez no futebol alemão que um jogador profissional foi expulso por agredir um companheiro de time. Demais jogos da rodada - Nuremberg e Wolfsburg; Bayer Leverkusen e Werder Bremen; Bochum e Hannover; Borussia Moenchengladbach e Schalke 04 e Munique 1860 e Kaiserslautern. Domingo: Hamburgo e Hertha Berlin; Arminia e Stuttgart.