Bayern derrota Juventus e lidera No confronto dos dois invictos do grupo A, o Bayern de Munique ganhou em casa da Juventus, por 2 a 1. Com a vitória desta terça-feira, o time alemão lidera sozinho a sua chave na Liga dos Campões da Europa, com 9 pontos, contra 6 dos italianos. Também nesta terça-feira, pelo grupo A, o Brugge foi até a Áustria e ganhou do Rapid Viena por 1 a 0. Assim, o clube belga soma seus três primeiros pontos, enquanto que os austríacos seguem com zero. Pelo grupo B da Liga dos Campeões, destaque para o Arsenal, que foi até Praga e venceu o Sparta por 2 a 0. Assim, o time inglês lidera com 9 pontos, seguido pelo Ajax, que fez 2 a 0 no Thun e tem 4 pontos. Já no grupo C, o Barcelona não saiu do 0 a 0 com o Panathinaikos, em Atenas. Mesmo assim, o time espanhol manteve a liderança, com 7 pontos. No outro jogo da chave, Udinese e Werder Bremem ficaram no 1 a 1. E no grupo D, a rodada também teve dois empates. Melhor para o Manchester United, que ficou no 0 a 0 com o Lille e lidera a chave com 5 pontos. No outro jogo, Villarreal 1 x 1 Benfica.