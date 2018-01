Bayern derrota líder Borussia O líder do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund, sofreu neste sábado a primeira derrota na competição. Perdeu por 2 a 0, em seu campo, para o Bayer de Munich, quarto colocado, com gols de Hassan Salihamidzic (aos 23 minutos) e Roque Santa Cruz (aos 14 minutos do segundo tempo). O Leverkusen, quinto colocado na classificação, venceu o Borussia Moenchengladbach por 1 a 0. A quinta rodada da primeira fase terá neste domingo: Werder Bremen x Kaiserslautern e Colonia x Hamburgo.