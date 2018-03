Bayern derrota o Leverkusen fora de casa Com gols de Makaay (2) e Ballack, o Bayern de Munique derrotou o Bayer Leverkusen na casa do adversário por 3 a 1 neste sábado, e se manteve na segunda colocação no Campeonato Alemão, com 48 pontos. O líder é o Werder Bremen, que soma 52 e que neste domingo enfrenta o 1860 Munich. A rodada deste sábado do Alemão teve ainda os seguintes resultados: Borussia Dortmund 0 x 2 Stuttgart; Hertha Berlin 1 x 1 Bochum, Hansa Rostock 3 x 0 Hamburgo, Schalke 3 x 0 Freiburg, Kaiserslautern 1 x 0 Eintracht Frankfurt e Borussia Moenchengladbach 1 x 0 Hannover. No domingo, a rodada prevê dois jogos: 1860 Munich x Werder Bremen e Wolfsburg x Colonia.