Bayern desmente compra do zagueiro Breno, do São Paulo

O Bayern de Munique desmentiu, nesta sexta-feira, as informações da imprensa alemã sobre a contratação do zagueiro brasileiro Breno, do São Paulo, por 14 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões). Veja também: Breno é contratado pelo Bayern de Munique, diz jornal alemão "Não, (a contratação) ainda não é um fato", disse o presidente do clube alemão, Karl-Heinz Rummenigge, ao diário Münchner Merkur. No entanto, o presidente do Bayern admite que há "interesse" pelo zagueiro brasileiro. Rummenigge negou assim as informações divulgadas na edição de hoje do diário Bild, segundo o qual Breno, de 18 anos, será apresentado na Alemanha durante a janela de transferências do inverno europeu. A matéria do Bild afirma que o Bayern desembolsaria 14 milhões de euros por Breno, um valor superior ao que o clube alemão pagou pelos atacantes Miroslav Klose e Luca Toni. O jornal alemão informa ainda que o clube bávaro interessou-se por Breno após uma indicação do ex-jogador Élber. Após a recomendação de Élber, o Bayern teria mandando dois olheiros ao Brasil. O Bild assegura que o Bayern chegou à conclusão de que precisa encontrar um companheiro ideal para Lúcio na zaga. O clube não estaria satisfeito com os outros defensores do elenco: o argentino Martín Demichelis, o francês Valerian Ismael, e o belga Daniel Van Buyten.