Bayern dispara na liderança O Bayern de Munique aumentou sua vantagem no Campeonato Alemão, ao derrotar, neste domingo, o Borussia Monchengladbach, por 3 a 0, em Munique, com gols de Hargreaves, Zickler e Elber. O Bayern soma 42 pontos, contra 34 do Werder Bremen e 33 do Borussia Dortmund, que não venceram seus jogos no sábado. Em outra partida disputada neste domingo, o Bayer Leverkusen perdeu, em casa, para o Energie Cottbus por 3 a 0.