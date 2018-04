Bayern diz que filosofia do clube pesou em escolha de Pep Guardiola

MUNIQUE - O Bayern de Munique não poderia ter contratado Pep Guardiola se o único fator em jogo fosse o dinheiro, disse nesta quinta-feira o ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge, dirigente do clube. Para o dirigente, "a filosofia geral" do clube ajudou a convencer o treinador espanhol. Equipe de maior sucesso do futebol alemão, o Bayern anunciou na quarta-feira a contratação do ex-treinador do Barcelona, que assinou um acordo por três anos e que assumirá a equipe a partir da próxima temporada.

"O Bayern tem uma boa imagem no mundo do futebol. Pude confirmar isto nas conversações com Pep. Somos um clube confiável, sério e bem estruturado. O foco está totalmente no futebol", comentou Rummenigge.

Guardiola, que ganhou diversos títulos em quatro temporadas no Barcelona, era cortejado por alguns dos principais clubes da Inglaterra. "Se tivesse sido somente por dinheiro, não teríamos tido uma só oportunidade (de contratá-lo)", disse o diretor executivo do Bayern.

Guardiola, que retirou um ano sabático após deixar o Barcelona depois do encerramento da temporada passada, está estudando para aprender alemão. Rummenigge explicou que o treinador não deve viajar nos próximos dias para Munique, e talvez não antes de assumir o comando da equipe em 1º de julho. "Pep não quer atrapalhar de nenhuma maneira o trabalho de Heynckes", disse Rummenigge. "É importante para que Jupp esteja tranquilo com a decisão".

O Bayern procurou Guardiola antes do Natal e se reuniu várias vezes em Munique com assessores do espanhol antes de assinar contrato depois das festividades. Rummenigge garantiu que imediatamente ficou claro que Guardiola tinha "grande simpatia" pela equipe alemã. "É um homem jovem com quem esperamos começar nova era", afirmou.