Bayern diz que vai multar Élber A diretoria do Bayern de Munique anunciou que vai multar o atacante brasileiro Élber por ter retornado atrasado das férias. O jogador deveria estar na Alemanha desde sexta-feira, mas ficou no Brasil para acompanhar de perto uma cirurgia de seu pai. ?Ele me ligou na sexta-feira, mas isto não é desculpa?, afirmou Ottmar Hitzfeld, diretor-técnico do clube alemão. ?Haverá uma multa e será alta?, avisou o dirigente.