Bayern e Bayer empatam na Alemanha Num confronto emocionante, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen empataram por 1 a 1, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Alemão. A partida marcou o duelo entre os brasileiros Élber, da equipe de Munique, e Lúcio, do Leverkusen. O atacante da seleção brasileira deixou sua marca. Após o jogo, ambos embarcaram para Curitiba, onde se apresentarão neste domingo ao técnico Luiz Felipe Scolari. Eles devem ficar no banco de reservas na quarta-feira, quando Brasil e Paraguai se enfrentarão pelas Eliminatórias, em Porto Alegre. O Bayern, atual campeão, não jogou bem e saiu perdendo. Aos 24 minutos do segundo tempo, Ulf Kirsten recebeu passe de Oliver Neuville e chutou forte: 1 a 0. Mas Élber salvou o time de Munique e conseguiu empatar aos 34, aproveitando falha do goleiro Hans Butt. Os jogadores do Bayer Leverkusen reclamaram de impedimento. Outro brasileiro que brilhou na rodada foi o atacante Amoroso. Ele jogou bem e fez o primeiro gol do Borussia Dortmund na goleada sobre o Wolfsburg por 4 a 0. Lars Ricken, Jan Koller e Thomas Rosicky marcaram os outros. O resultado manteve o Borussia na liderança da competição, com 9 pontos em 3 jogos. A equipe divide a primeira posição com o Kaiserslautern, que venceu o Colonia por 2 a 1. Nos outros jogos, Munique 1860 e Hamburgo empataram por 1 a 1, o Stuttgart, dos brasileiros Adhemar e Bordon, não saiu do 0 a 0 com o Werder Bremen, o Energie Cottbus derrotou o Nuremberg por 1 a 0 e o Hertha Berlim, desfalcado de Marcelinho Paraíba (na seleção brasileira) venceu o Freiburg por 3 a 1. Neste domingo, duas partidas completam a rodada: Saint Pauli x Hansa Rostock e Borussia Monchengladebach x Schalke 04.