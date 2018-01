Bayern e Borussia goleiam no Alemão Bayern de Munique e Borussia Dortmund obtiveram goleadas, neste sábado, durante a 21ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe de Munique, que busca o 18º título, marcou 5 a 0 sobre o 1860 Munique. Todos os gols saíram no segundo tempo. Já o Borussia fez 4 a 1 diante do Bochum. O Bayern soma 47 pontos, oito a mais que o Borussia, a 13 rodadas do final do campeonato. Na outra ponta da tabela, o Bayer Leverkusen segue acumulando péssimos resultados. Neste sábado, a equipe perdeu, em casa, para o Hansa Rostock, por 2 a 1, e segue na 15ª colocação. Confira os demais resultados deste sábado: Arminia Bielefeld 1 x 1 Kaiserslautern, Schalke 04 2 x 0 Stuttgart, Nuremberg 1 x 0 Werder Bremen e Hamburgo 2 x 0 Wolsburg. Partidas previstas para este domingo: Energie Cottbus x Hannover e Borussia Monchengladbach x Hertha Berlin.