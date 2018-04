Bayern e Borussia jogam pelo sétimo título alemão na Copa dos Campeões

SÃO PAULO - Quando Bayern de Munique e Borussia Dortmund entrarem em campo neste sábado, a competição estará presenciando a quarta decisão de Copa dos Campeões entre dois clubes do mesmo país - a primeira entre representantes da Alemanha.

A Copa dos Campeões começou a ser disputada na temporada 1955-56, e as primeiras cinco edições foram dominadas pelo Real Madrid, até hoje o maior vencedor da competição, com nove títulos. O torneio sofreu algumas mudanças ao longo das décadas, sendo a mais importante delas na temporada 1992-93, quando passou a ter o formato atual, com uma fase de grupos.

Desde então, três finais foram decididas por clubes do mesmo país. O Real, à época treinado por Vicente Del Bosque, conquistou seu oitavo título europeu sobre o Valência na temporada 1999-00; o Milan suplantou a Juventus nos pênaltis em 2002-03, depois de um 0 a 0 no tempo normal; e o Manchester United, também nas penalidades máximas, venceu o Chelsea na final de 2007-08.

A decisão deste sábado será entre os dois principais times da Alemanha da atualidade. Bayern e Borussia dominam o futebol alemão há pelo menos quatro temporadas. O time de Munique venceu a última edição da Bundesliga, como é chamado o Campeonato Alemão, com seis rodadas de antecedência, depois de três anos sem levantar o troféu. No intervalo sem títulos da competição, quem se sagrou campeão foi o Borussia, que venceu as edições de 2010-11 e 2011-12.

Os dois times já disputaram 100 jogos oficiais, com 45 vitórias do Bayern, 26 do Dortmund e 29 empates. Dois desses duelos aconteceram nas quartas-de-final da Copa dos Campeões de 1997-98. Então defendendo o título, o Dortmund levou a melhor, empatando sem gols em Munique e vencendo por 1 a 0 o segundo jogo, gol do atacante suíço Chapuisat na prorrogação.

O histórico recente, porém, é favorável ao Bayern. Nas últimas quatro partidas, o time de Munique venceu duas e empatou as outras duas. O último confronto entre as equipes aconteceu no dia 4 deste mês, e terminou com placar de 1 a 1. Grosskreutz abriu o marcador para o Borussia, e Mario Gomez marcou o gol de empate do Bayern.