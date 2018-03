Bayern é campeão da Copa da Alemanha O Bayern de Munique, que já tinha conquistado o Campeonato Alemão, ganhou neste sábado o título da Copa da Alemanha, ao derrotar o Schalke 04 por 2 a 1, no estádio Olímpico de Berlim. Esse foi o 12º título do Bayern na Copa da Alemanha e também foi a 5ª vez que o clube de Munique é campeão dos dois principais torneios do país numa mesma temporada. O holandês Makaay abriu o placar para o Bayern na final deste sábado, mas o brasileiro Lincoln empatou para o Schalke ainda no primeiro tempo, cobrando pênalti. Aí, na etapa final, o bósnio Salihamidzic garantiu o título para o time dos brasileiros Lúcio e Zé Roberto.