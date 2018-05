Bayern é goleado na última rodada; Hoffenheim se garante na Liga dos Campeões

A temporada terminou de maneira extremamente amarga para o Bayern de Munique. Campeão antecipado do Campeonato Alemão, a equipe esperava neste sábado se despedir com festa na última rodada da competição, em casa, contra o Stuttgart. Mas foi surpreendida e acabou goleada por 4 a 1.

+ Confira a tabela do Campeonato Alemão

+ Bayern anuncia renovação com Robben e Rafinha até 2019

+ Dúvida para Copa, Neuer vê Bayern negar que ele esteja descartado de decisão

O resultado se soma à frustração da queda na semifinal da Liga dos Campeões, para o Real Madrid. Ainda assim, o Bayern de Munique terminou o Alemão com 84 pontos, 21 de vantagem para o vice Schalke 04, que também neste sábado superou o Eintracht Frankfurt por 1 a 0.

Sem mais pretensões na temporada, o Bayern de Munique entrou em campo com alguns de seus principais jogadores, como Kimmich, Hummels, Thomas Müller, James Rodríguez, Ribéry e Lewandowski, além do brasileiro Rafinha. Mas foi surpreendentemente dominado.

Daniel Ginczek abriu o placar logo no início para os visitantes e Tolisso ainda empatou aos 22. Mas, em seguida, Anastasios Donis, Chadrac Akolo e novamente Ginczek sacramentaram a goleada que deixou o Stuttgart com 51 pontos, na sétima colocação. Ainda assim, a equipe não se classificou para nenhuma competição europeia.

Se as duas primeiras posições estavam definidas, a briga era grande pelas duas colocações seguintes, que valiam uma vaga na Liga dos Campeões. E o Hoffenheim, contando com o apoio de sua torcida, superou o Borussia Dortmund por 3 a 1 e se garantiu na principal competição europeia.

A equipe, assim, assumiu a terceira posição com 55 pontos, os mesmos do Borussia Dortmund, quarto colocado e também garantido na Liga dos Campeões. Andrej Kramaric, Adam Szalai e Pavel Kaderabek marcaram os gols do importante triunfo do Hoffenheim - Marco Reus descontou para os visitantes.

Pior para o Bayer Leverkusen. A equipe até fez a sua parte, superou o Hannover em casa, por 3 a 2, e também chegou aos 55 pontos. Mas, nos critérios de desempate, terminou na quinta posição e disputará apenas a Liga Europa.

Já o RB Leipzig, com um massacre sobre o Hertha Berlin por 6 a 2, fora de casa, chegou aos 53 pontos, assegurou a sexta colocação e ao menos se garantiu nos playoffs da Liga Europa.Ainda neste sábado, fora de casa, o Werder Bremen derrotou o Mainz por 2 a 1.