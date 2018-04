Bayern é multado por fogos de artifício da torcida

A Federação Alemã de Futebol anunciou a multa nesta segunda-feira, e disse que o Bayern aceitou pagar a quantia em razão das infrações dos torcedores no jogos contra Hoffenheim, em 3 de março, e Bayer Leverkusen, em 16 de março.

O Bayern conquistou o título nacional no último sábado, com uma vitória por 1 a 0 sobre Eintracht Frankfurt e se tornou o clube a ser campeão com mais antecedência nos 50 anos da Bundesliga, a versão moderna do Campeonato Alemão.

Após a conquista, o Bayern mira a conquista da "tríplice coroa" na temporada 2012/2013. O time venceu a primeira partida com a Juventus pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa na Alemanha por 2 a 0 e volta a jogar na próxima quarta-feira na Itália. Além disso, vai encarar o Wolfsburg pelas semifinais da Copa da Alemanha, em casa, no dia 16 de abril.