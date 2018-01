Bayern e Schalke perdem na Alemanha Os líderes do Campeonato Alemão foram derrotados na rodada deste sábado. Apesar de perderem seus jogos, Bayern de Munique, Schalke 04 e o Bayer Leverkusen ainda ocupam as três primeiras colocações da competição. O líder Bayern de Munique, 42 pontos, perdeu por 1 a 0 para Unterhaching, que está só na 15ª colocação. O vice-líder Schalke, 40, foi derrotado pelo Werder Bremen por 2 a 1. O algoz do Bayer Leverkusen, que está em 3º lugar (40), foi o Hansa Rostock: 2 a 1. Quem está gostando das derrotas dos principais líderes do campeonato é o Borussia Dortmund, que está em quarto lugar (37 pontos) e pode encostar nos primeiros colocados ainda neste sábado, quando enfrenta o Hamburgo. Outro dois jogos já foram realizados neste sábado pelo Campeonato Alemão: Energie Cottbus 0 x 2 Friburgo e Wolfsburgo 0 x 0 Bochum. A 22ª rodada será completada no domingo, com duas partidas: Colonia x Kaiserslautern e Stuttgart x Hertha.