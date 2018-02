Bayern e Schalke vale "taça do outono" Bayern de Munique e Schalke disputam neste sábado o título simbólico de ?campeão do outono?, na última rodada antes do recesso do fim do ano. Bayern e Schalke estão empatados com 33 pontos. O primeiro tem um confronto teoricamente mais difícil: pega o Stuttgart, terceiro colocado, em Munique. O zagueiro brasileiro Lúcio é dúvida. Já o Schalke, de Aílton, Lincoln e Bordon, recebe o lanterna e sério candidato ao rebaixamento Freiburg, em casa. Outros jogos deste sábado: Mainz e Nuremberg; Bochum e Hamburgo; Hannover e Hertha Berlim; Hansa Rostock e Borussia Dortmund; Werder Bremen e Kaiserslautern.