Bayern e Schalke vencem e mantêm ponta O Bayern de Munique e o Schalke 04 seguem brigando ponto a ponto pela liderança do Campeonato Alemão. Neste sábado, na abertura da 24ª rodada, os dois venceram seus jogos e continuam na frente com 50 pontos. O Bayern teve muita dificuldade, mas venceu o Werder Bremen por 1 a 0, gol de Michael Ballack. O Schalke, por sua vez, derrotou o Bochum por 2 a 0 gols dos brasileiros Ailton e Lincoln. O Werder Bremen é o terceiro, com 43 pontos. Veja todos os resultados deste sábado: Mainz 5 x Freiburg 0 Stuttgart 2 x 1 Arminia Bielefeld Hamburgo 1 x 0 Bayer Leverkusen Borussia Moenchengladbach 1 x 0 Wolfsburg Hannover 0 x 1 Hansa Rostock Bochum 0 x 2 Schalke 04 Bayern Munique 1 x 0 Werder Bremen 0 A rodada será completada neste domingo com mais dois jogos: Nuremberg x Borussia Dortmund e Hertha Berlín x Kaiserslautern