Bayern e Schalke vencem na Alemanha O Bayern de Munique e o Schalke 04 continuam travando uma luta acirrada pelo título do Campeonato Alemão desta temporada. Neste sábado, as duas equipes venceram seus jogos e seguem empatadas na liderança da competição, com 54 pontos ganhos - mas, o Schalke tem a vantagem por ter melhor saldo de gols. Jogando em casa, o Schalke 04 derrotou o Wolfsburgo por 2 a 1. Já o Bayern de Munique venceu o rival Bayer Leverkusen por 1 a 0, gol do paraguaio Roque Santa Cruz aos 42 minutos do segundo tempo. Mais três partidas foram disputadas neste sábado: 1860 Munique 3 x 1 Colonia, Eintracht Frankfurt 3 x 0 Bochum e Hansa Rostock 1 x 0 Energie Cottbus.