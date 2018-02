Bayern e Werder Bremen brigam pela ponta do Alemão

O Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, recebe neste sábado o penúltimo colocado Duisburg, enquanto o vice-líder Werder Bremen visitará o Hannover 96, e o Hamburgo, terceiro, receberá o lanterna Energie Cottbus Sem dúvida, a tarefa mais difícil é a do Bremen, que tem pela frente um Hannover em ascensão, que já ocupa a sétima colocação, e tem como meta chegar à zona de classificação para a Copa da Uefa. O vice-líder sofre ainda com uma série de baixas, dentre as quais a mais séria é a do meia Frings. Ainda assim, a equipe conta com o talento do brasileiro Diego para sair de campo com uma vitória, que poderia lhe valer até mesmo a primeira colocação, em caso de um tropeço do Bayern. Já o atual líder tem contra o Duisburg a oportunidade perfeita para recuperar a confiança que vem sendo abalada nas últimas semanas, nas quais viu o Bremen encostar perigosamente na tabela. O Bayern deposita todas as suas esperanças no trio formado pelo francês Franck Ribery, pelo italiano Luca Toni e pelo alemão Miroslav Klose para conseguir uma vitória aterradora sobre o Duisburg, que tem uma das defesas mais frágeis da competição. A três pontos do Hamburgo e a seis do Bremen está o Bayern Leverkusen, equipe que vem fazendo uma boa temporada e terá pela frente esta semana o Hansa Rostock, que está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. O Karlsruhe, uma das surpresas da temporada, e que ocupa atualmente a quinta colocação, terá um difícil compromisso neste sábado, fora de casa, contra o Bochum. Já o atual campeão Stuttgart recebe o Wolfsburg, equipe que vem fazendo uma campanha irregular, e que vive uma séria crise no gol, com o mau momento do goleiro titular Simon Jentzsch. A rodada será concluída com as partidas entre Borussia Dortmund e Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt e Schalke 04 e Nuremberg e Hertha Berlin.