Bayern empata com a Juventus e segue na liderança

O Bayern de Munique empatou por 0 a 0 com a Juventus nesta quarta-feira, na Alemanha, e se manteve na liderança do Grupo A da Liga dos Campeões, com quatro pontos. Já o time italiano conquistou sua segunda igualdade e, com dois pontos, está em terceiro.

Na outra partida da chave, o Bordeaux teve trabalho contra o Maccabi Haifa em casa, mas venceu por 1 a 0 e assumiu a segunda colocação, empatado com o Bayern de Munique - tem dois gols a menos de saldo. A equipe de Israel ainda não pontuou.

Atuando em casa, o Bayern de Munique partiu para o ataque e criou boas oportunidades no primeiro tempo, a melhor delas com Ribéry aos 21, quando acertou chute na trave. Schweinsteiger e Klose também davam trabalho para a defesa da Juventus, que concentrava suas ações ofensivas nas jogadas do meia brasileiro Diego.

O panorama não mudou no segundo tempo. Os mandantes seguiram pressionando, mas não conseguiram chegar ao gol. Pelo lado da Juventus, Diego caiu de produção e foi substituído, o que pouco mudou na consistência da equipe italiana.

Com um sistema defensivo bem montado, o Maccabi Haifa deu muito trabalho e quase saiu da França com um empate. O único gol da partida foi marcado aos 38 do segundo tempo, por Ciani, após o Bordeaux pressionar durante todo o confronto, mas sofrer com os contra-ataques.

Na próxima rodada, em 21 de outubro, o Bordeaux recebe o Bayern de Munique, enquanto a Juventus enfrenta o Maccabi Haifa em Turim, na Itália.