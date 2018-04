Bayern empata e adia classificação na Copa da Uefa

Jogando fora de casa, o Bayern de Munique apenas empatou por 1 a 1 com o Braga, nesta quinta-feira. Com o resultado, o time alemão adiou a definição sobre a passagem do time para a próxima fase da Copa da Uefa. O Bayern ainda saiu na frente, aos 2 minutos do segundo tempo, com Miroslav Klose. Porém, aos 22, Roland Linz empatou para o time português, na partida válida pelo Grupo F. No outro jogo deste grupo, Bolton e Aris Saloniki também empataram em 1 a 1. Os times que já avançaram para as oitavas-de-final, após os jogos dessa quinta, são o Hamburgo, do Grupo D, e o Helsingborg, do Grupo H. O primeiro bateu em casa o Rennes, por 3 a 0, enquanto o Helsingborg aplicou o mesmo placar sobre o Áustria Viena. O Hamburgo também consegue uma ótima campanha no Campeonato Alemão, onde ocupa o 3.º posto. Além do Bayern, a Fiorentina também deixou escapar a chance de se classificar para a próxima fase já nesta rodada. O time italiano apenas empatou com o AEK, por 1 a 1, em Atenas, adiando a passagem para as oitavas. A Fiorentina abriu o placar com Pablo Daniel, aos 30 minutos de jogo. Porém o gol contra de Balzaretti, cinco minutos depois, empatou a partida. Resultados desta quinta-feira pela Copa da Uefa: Grupo A Zenit São Petersburgo 2 x 2 Nuremberg Alkmaar 1 x 0 Larisa Grupo B Lokomotiv Moscou 0 x 1 Copenhagen Atlético de Madrid 2 x 0 Aberdeen Grupo C Elfsborg 1 x 3 Mlada Boleslav AEK Atenas 1 x 1 Fiorentina Grupo D Hamburgo 3 x 0 Rennes Brann Bergen 2 x 1 Dínamo Zagreb Grupo E Sparta Prague 0 x 0 Spartak Moscou Zurique 2 x 0 Toulouse Grupo F Bolton 1 x 1 Aris Saloniki Braga 1 x 1 Bayern de Munique Grupo G Getafe 1 x 2 Hapoel Tel Aviv Tottenham 3 x 2 AaB Aalborg Grupo H Panionios 0 x 3 Galatasaray Helsingborg 3 x 0 Áustria Viena