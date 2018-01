Bayern empata e assume liderança Mesmo com o empate sem gols diante do Hertha Berlim neste domingo, o Bayern de Munique assumiu a liderança do Campeonato Alemão, com 38 pontos, um a mais que o Schalke 04. Em outra partida válida pela 19ª rodada da Bundesliga, o Werder Bremen venceu o Hansa Rostock por 3 a 2.