Bayern empata e aumenta a vantagem O Bayern de Munique empatou, neste domingo, por 1 a 1, com o Hamburgo e aumentou a vantagem sobre o Borussia Dortmund após 20 rodadas do Campeonato Alemão. Isto porque o segundo colocado perdeu para o Stuttgart por 1 a 0. O Bayern soma 44 pontos, contra 36 do Borussia.