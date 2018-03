Bayern empata e dá folga ao Werder Bremen O Werder Bremen só joga no domingo contra o Wolfsburg e pode ampliar ainda mais a sua liderança no Campeonato Alemão, uma vez que seus principais concorrentes, Bayern Munique e Stuttgart, apenas empataram neste sábado, na abertura da 25ª rodada. O Bayern visitou o Hertha Berlim e ficou no 1 a 1. O gol do time da casa foi marcado pelo brasileiro Marcelinho Paraíba, de pênalti. Já o Stuttgart empatou por 2 a 2 com o lanterna Colônia. Com os resultados, o Werder segue na liderança com 58 pontos, enquanto Bayern (50) e Stuttgart (47) aparecem na seqüência. Nos demais jogos, o Borussia Dortmund venceu o Frankfurt por 2 a 0, o Bayer Leverkusen bateu o Hansa Rostock por 2 a 0, o Borussia Moenchengladbach derrotou o Hamburgo por 3 a 0, enquanto Kaiserslautern x Bochum e Schalke x Hannover terminaram 2 a 2.