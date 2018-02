Bayern empata e é campeão de inverno Os peruanos Claudio Pizarro e Paolo Guererro marcaram no empate do Bayern de Munique diante do Sttugart por 2 a 2, neste sábado, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno da temporada e ajudaram a equipe a garantir o título de campeão de inverno do Campeonato Alemão. O torneio entra em recesso de seis semanas. Com o resultado, o time permaneceu na liderança com 34 pontos ao lado do Schalke, que no empate com o Friburgo por 1 a 1, ficou atrás no saldo de gols. O Stuttgart é o terceiro, com 31. Nos demais jogos deste sábado, o Nuremberg venceu o Mainz por 1 a 0, o Hamburgo derrotou o Bochum por 2 a 1, o Hertha Berlim superou o Hannover por 1 a 0, o Hansa Rostock empatou com o Borussia Dortmund por 1 a 1, mesmo placar de Werder Bremen e Kaiserslautern. Neste domingo jogam Borussia Moenchengladbach x Bayer Leverkusen e Wolfburgo x Arminia Bielefeld.