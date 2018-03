Bayern empata e fica com o título Os brasileiros Élber e Paulo Sérgio fizeram festa neste sábado na Alemanha. Com um empate por 1 a 1 diante do Hamburgo, o Bayern Munique conquistou o terceiro campeonato alemão consecutivo e o 17º da história. O título é mais um estímulo para a equipe que, na quarta-feira, disputa a grande final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Valencia, da Espanha, na cidade italiana de Milão. O jogo foi dramático. Afinal, o Hamburgo marcou o seu gol aos 44 minutos do segundo tempo, por meio do bósnio Sergej Barbarez. No desespero, o time de Munique só conseguiu o gol do empate, resultado que garantiria o título, aos 48 minutos, numa cobrança de falta do zagueiro sueco Patrick Andersson. Os atletas comemoraram muito o resultado da partida em Hamburgo. Com a igualdade, o Bayern abriu um ponto de vantagem sobre o Schalke 04, que derrotou o Unterhaching na última rodada da competição por 5 a 3, depois de estar perdendo por 3 a 2. O Schalke, que esteve bem perto de conseguir o seu primeiro título em 43 anos, ficou com a segunda colocação do torneio e obteve a classificação para a Liga dos Campeões do próximo ano. O Unterhaching caiu para a segunda divisão, acompanhado pelo Bochum e Frankfurt. Apesar da festa e da conquista do tricampeonato, o Bayern não fez uma boa exibição na despedida da competição. Os brasileiros também não tiveram grande destaque. Élber foi substituído aos 43 minutos do segundo tempo pelo paraguaio Roque Santa Cruz. Paulo Sérgio entrou no lugar de Scholl aos 23 da segunda etapa e pouco pôde fazer. Completando a rodada, o Bayer Leverkusen venceu o Bochum por 1 a 0, o Borussia Dortmund não passou de um empate com o Colonia por 3 a 3, o Frankfurt bateu o Stuttgart dos brasileiros Adhemar e Bordon por 2 a 1, o Freiburg goleou o Wolfsburg por 4 a 1, o Cottus passou pelo Munich 1860 por 1 a 0, em Munique, o Werder Bremen fez 3 a 0 no Hansa Rostock e o Hertha Berlim venceu o Kaiserslautern por 1 a 0. O gol do Hertha foi marcado pelo atacante brasileiro Alex Alves. O resultado garantiu à equipe da capital alemã uma vaga na Copa da Uefa. Alerta - Depois de comemorar bastante durante o fim de semana, o Bayern concentrará todas as atenções para a final da Liga dos Campeões, que será vista por pelo menos 70 mil pessoas, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. A Uefa fez um alerta aos torcedores que não comprem ingressos de cambistas. Segundo a entidade, há cerca de quatro mil entradas falsificadas em circulação. "Todos os bilhetes já foram vendidos", afirmou a entidade, em comunicado oficial.