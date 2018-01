Bayern empata e lidera na Alemanha O Bayern Munique empatou por 1 a 1 com o Borussia, em Dortmund, na noite deste sábado, e manteve a liderança isolada do Campeonato Alemão, com 50 pontos. O Borussia é o segundo colocado, com 49 pontos. O Bayer Leverkusen também tem 49 pontos e voltou a entrar na briga pelo título com os 3 a 1 diante do Eintracht, em Frankfurt. O paraguaio Roque Santa Cruz marcou o gol dos líderes aos 6 minutos do primeiro tempo e Bobic descontou aos 7 da fase final. O Bayern teve dois jogadores expulsos: Lizarazu, na metade do primeiro tempo, e Effenberg, no começo do segundo. No último minuto de jogo foi a vez do Borussia perder Evanílsom, que deu um carrinho no também brasileiro Paulo Sérgio/. A 28ª rodada começou na sexta-feira, com Energie Cottbus 0 x Wolfsburg 0. Neste sábado, também jogaram Werder Bremen 3 x Hertha Berlin 1, Colonia 1 x Unterhaching 1, Friburgo 0 x Hamburgo 0, 1860 Munique 2 x Bochum 4. Para este domingo, estão previstos os jogos Schalke04 x Kaiserslautern e Hansa Rostock x Stuttgart. A classificação: 1) Bayern Munique, 50 pontos; 2) Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, 49; 4) Schalke04, Hertha Berlin e Kaiserslautern, 46; 7) Werder Bremen, 43; 8) Colonia, 41; 9) Wolfsburgo e Friburgo, 40; 11) Hamburgo, Hansa Rostock e 1860 Munique, 34; 14) Energie Cottbus e Unterhaching, 30; 16) Eintracht Frankfurt, 29; 17) Stuttgart, 27; 18) Bochum, 26.