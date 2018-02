Bayern empata, mas continua líder do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique empatou sem gols, em casa, com o Duisburg neste sábado, mas manteve a liderança no Campeonato Alemão, já que o rival Werder Bremem perdeu por 4 x 3 para o Hanover 96. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O Duisburg praticamente não ameaçou o Bayern, a quem não vence fora de casa há 40 anos, mas soube se segurar na defesa, mesmo quando Mohamadou Idrissou foi expulso por chutar o goleiro Oliver Kahn faltando 10 minutos para o fim do jogo. Com o resultado, o Werder poderia assumir a liderança no campeonato se vencesse, mas o time de Thomas Schaaf foi superado pelo Hanover. O Werder chegou a esboçar uma reação quando estava perdendo por 3 x 1, empatando a partida no segundo tempo, mas Mike Hanke marcou seu terceiro gol no jogo e garantiu a vitória para o Hanover aos 32 minutos do segundo tempo. A frustração do Werder era óbvia quando Hugo Almeida foi expulso nos acréscimos ao se engalfinhar com Szabolcs Huszti. Com uma partida faltando antes do intervalo na temporada, o Bayern lidera a competição com 35 pontos em 16 partidas. O Werder está em segundo lugar com 33, e o Hamburgo em terceiro, com 31, após empatar sem gols, em casa, com o lanterna Energie Cottbus. Resultados deste sábado: Bayern de Munique 0 x 0 Duisburg Eintracht Frankfurt 2 x 2 Schalke 04 Hamburgo 0 x 0 Energie Cottbus Hanove 4 x 3 Werder Bremen Stuttgart 3 x 1 Wolfsburg Bochum 2 x 2 Karlsruhe Jogos deste domingo: Nuremberg x Hertha Berlim Bayer Leverkusen x Hansa Rostock