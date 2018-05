Bayern empresta Luca Toni à Roma até final de julho

O clube alemão Bayern de Munique anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 31, o empréstimo do atacante italiano Luca Toni ao Roma até o final de julho.

Segundo comunicou o clube alemão, foi o próprio jogador, de 32 anos, que solicitou o empréstimo à equipe italiana até o final da atual temporada "por motivos pessoais".

A saída de Toni também coincide com o anúncio feito há quase um mês pelo técnico do Bayern, Louis Van Gaal, de transferir vários jogadores durante as férias de inverno para reduzir o elenco do clube.

Todas as apostas apontaram diretamente para o italiano como principal candidato a deixar o clube depois de passar os últimos meses no banco, perdendo espaço para atacantes como os alemães Miroslav Klose e Mario Gómez e o croata Ivica Olic.

Na Roma, Toni espera acumular minutos de jogo para disputar uma vaga na seleção italiana que vai à Copa do Mundo da África do Sul, em junho.

O atacante deve ser apresentado no próximo sábado na Roma e, segundo alguns veículos de imprensa, já fez os exames médicos no clube italiano.

Em dois anos e meio no Bayern, Toni participou das conquistas do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha na temporada 2007-2008. Seu contrato com o clube de Munique vai até 2011.