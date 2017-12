Bayern enfim na briga pelo título Demorou um pouco, mas o Bayern de Munique enfim aparece com destaque na briga pelo título alemão da temporada de 2004-05. A equipe dos brasileiros Lúcio e Zé Roberto derrotou o Bochum por 3 a 1 de virada, neste domingo, no encerramento da 13.ª rodada, foi a 26 pontos, ultrapassou o Schalke 04 e encostou no líder Wolfsburg, que tem 27. Lokvenc abriu o marcador para o time da casa, aos 21 minutos do segundo tempo, mas os gols do peruano Guerrero (2) e um contra de Preuss mudaram o jogo. O destaque do fim de semana, porém, ficou para o Hamburgo, que visitou o Hansa, em Rostock, região da antiga Alemanha Oriental, e fez a festa, ao ganhar por 6 a 0, com três gols em cada tempo. No primeiro, marcaram Benjamin, Jarolim e Takahara. Na etapa final, completaram Moreira, Jarolim e Romeo. Com esse resultado, o Hamburgo foi a 16 pontos e se afastou um pouco da zona de rebaixamento. Já o Hansa segura firme a lanterna, com apenas 8. A humilhação em casa provocou a demissão de Juri Schluenz. O treinador jogou a toalha ainda nos vestiários, ao assumir responsabilidade pelo fiasco. "O que o time mostrou foi um fracasso total", reconheceu. "Não posso permitir que os torcedores continuem a sofrer." Schluenz tinha 30 anos de ligação com o Hansa. Crise - O Borussia Dortmund continua em fase turbulenta, dentro e fora de campo. Uma das equipes mais populares do país, agora luta para fugir do rebaixamento (tem 14 pontos e no sábado perdeu para o Kaiserslautern por 1 a 0). Ao mesmo tempo, lida com déficit de US$ 152 milhões no exercício de 2003-04. Por conta do aperto nas finanças, o presidente Gerd Niebaum se demitiu neste domigno, depois de 18 anos no cargo. "Achei melhor cuidar da segurança de minha família", afirmou o dirigente, ameaçado por torcedores, descontentes com a situação do clube.