Bayern enfrenta Hertha de olho nos líderes do Alemão O Bayern de Munique visita sábado o Hertha Berlim, pela 24.ª rodada do Campeonato Alemão, precisando dos três pontos para continuar com remotas chances de conquistar o título, aproveitando os recentes tropeços do líder Schalke 04. Nove pontos atrás do líder - 49 a 40 -, o Bayern chegou a ser considerado fora da luta pelo título, mas diante dos maus resultados do líder e do Werder Bremen, segundo colocado, o elenco passou a acreditar numa chance, ainda que remota. No entanto, por enquanto a meta é conseguir pelo menos a terceira colocação, que daria a classificação à Liga dos Campeões, Apenas três pontos separam o Bayern de seu objetivo. Desde a derrota por 3 a 2 para o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, os jogadores vêm mostrando um melhor futebol, e acredita-se que esta seja a tendência pelo restante da temporada. O Bremen, que receberá o Bochum, tentará sair de uma crise que já dura quatro rodadas, desde que perdeu a liderança com uma derrota para o Schalke em casa. Desde então, a equipe não voltou a vencer no Alemão e perdeu a segunda posição para o Stuttgart. Além disso, o elenco está rachado: um grupo é comandado pelo alemão Torsten Frings, enquanto outro tem à frente o brasileiro Diego e o dinamarquês Daniel Jensen. A crise do Bremen coincidiu com uma pequena recuperação do Bayern, que venceu Arminia Bielefeld e Wolfsburg e reduziu um pouco da desvantagem. Nas duas últimas rodadas, o Schalke também desperdiçou a oportunidade de abrir distância à frente da tabela. Primeiro foi num empate em 2 a 2 com o Wolfsburg - vencia por 2 a 0 - e uma derrota em casa para o Bayer Leverkusen. Para a partida de sábado contra o Hamburgo, a equipe não terá o meia brasileiro Lincoln, que pegou cinco partidas de suspensão por agredir Bernd Schneider, do Bayer, na última rodada. O confronto marca ainda o reencontro do Schalke com seu ex-treinador Huub Stevens e o goleiro Frank Rost, ex-ídolo da torcida e que saiu do clube pela porta de trás, ao brigar com o técnico Mirko Slomka. Já o Stuttgart, a quatro pontos da liderança, segue como uma das surpresas da temporada, e é a melhor equipe das últimas rodadas. Seu compromisso não será nada fácil, pois pega o Bayer Leverkusen fora de casa. A rodada se completa com os jogos: Arminia Bielefeld x Nuremberg, Wolfsburg x Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt x Hannover, Aachen x Mainz 05 e Borussia Dortmund x Energie Cottbus.