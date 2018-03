Bayern está a um empate do título O Bayern de Munique está pronto para festejar amanhã mais um título alemão. A equipe precisa apenas de um empate contra o Hamburgo, fora de casa, na última rodada da temporada de 2000-2001. No meio da semana, o Bayern decide a Copa dos Campeões da Europa contra o Valencia. O Bayern tem 62 pontos, e o Hamburgo, 13º colocado, tem 40. Só deixa escapar o título se perder, e se o Schalke04, vice-líder com 59 pontos, golear o Unterhaching. Ambos ficariam empatados em primeiro lugar e o critério inicial para desempate é o saldo de gols. O Bayern, no momento, tem 35 contra 28 do Schalke. A rodada terá ainda Werder x Hansa, Borussia Dortmund x Colonia, Eintracht Frankfurt x Stuttgart, Freiburg x Wolfsburg, Bayer Leverkusen x Bochum, Kaiserslautern x Hertha e Munique 1860 x Energie Cottbus.