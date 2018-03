Bayern faz 5 no primeiro tempo, arrasa Dortmund e fica a um triunfo do título

Minutos depois de ver cair por terra a chance de ser campeão do Campeonato Alemão neste sábado, com a vitória do Schalke 04, o Bayern de Munique ignorou qualquer frustração com o adiamento do título e arrasou seu principal rival no país. Em casa, o time bávaro marcou cinco vezes ainda no primeiro tempo e atropelou o Borussia Dortmund por 6 a 0.

O resultado levou o Bayern a 69 pontos, 17 à frente do Schalke, a seis rodadas para o fim. Por isso, se vencer o Augsburg sábado que vem, fora de casa, o time bávaro garantirá o título alemão independentemente do resultado do Schalke, que visita o Hamburgo no mesmo dia.

Já o Dortmund estacionou nos 48 pontos, na terceira colocação, e tem a vaga na próxima Liga dos Campeões em risco. Se não quiser deixar a zona de classificação para o torneio, a equipe precisa voltar a vencer no domingo da semana que vem, quando recebe o Stuttgart.

A vitória do Bayern foi esmagadora, mas iniciada com um erro da arbitragem. Logo aos quatro minutos, Thomas Müller recebeu pelo meio e enfiou para Lewandowski, que arrancou em posição de impedimento e finalizou na saída do goleiro. Estranhamente, o auxiliar de vídeo não alertou o árbitro, que confirmou o gol, prejudicando o Dortmund.

Quatro minutos mais tarde, Müller cruzou da direita, James Rodríguez desviou e Ribéry, também em impedimento, ainda cortou a marcação antes de marcar. Desta vez, porém, o árbitro assinalou a posição irregular.

Não faria falta, porque o Bayern marcaria o segundo aos 13 minutos. James Rodríguez abriu na esquerda com Alaba e correu para o meio da área, onde recebeu de volta e finalizou para a rede. Aos 22, Castro perdeu a bola para James no meio de campo, Lewandowski ficou com ela e abriu na esquerda para o colombiano, que cruzou para Müller marcar mais um.

Atônito, o Dortmund não se encontrava em campo e levaria mais dois antes do intervalo. Aos 43, Ribéry fez grande jogada pela esquerda, passou como quis por Piszczek e tocou sobre o goleiro. A bola ficou próxima à linha e Lewandowski concluiu de carrinho. Dois minutos mais tarde, Weigl entregou a bola na saída, o Bayern trocou passes rápidos e Ribéry encobriu Bürki com belo toque.

Com a goleada definida, o time da casa apenas tocou a bola e administrou o resultado no segundo tempo, mas ainda selou o placar a três minutos para o fim, novamente com Lewandowski. O Bayern agora se prepara para um compromisso importantíssimo já na próxima terça-feira, quando visita o Sevilla pela primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.