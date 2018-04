Bayern faz 6 a 1 no Wolfsburg e vai à final da Copa da Alemanha

MUNIQUE - O Bayern de Munique parece não se cansar de golear nesta temporada e arrasou mais um adversário nesta terça-feira. Em casa, os bávaros atropelaram o Wolfsburg por 6 a 1, garantiram-se na decisão da Copa da Alemanha e deixaram mais vivo do que nunca o sonho de conquistar a tríplice coroa - a equipe está nas semifinais da Copa dos Campeões e já garantiu o título do Campeonato Alemão por antecipação. Mario Gómez precisou de apenas 15 minutos em campo para marcar três vezes e ser o destaque da partida.

Praticamente imbatível nesta temporada, o Bayern chega à decisão da Copa da Alemanha como principal candidato ao título, que será definido somente no dia 1.º de junho. A equipe espera agora seu adversário, que sairá da outra semifinal, disputada por Stuttgart e Freiburg nesta quarta-feira.

O show do Bayern começou com Mandzukic nesta terça. O atacante aproveitou cruzamento de Robben e bateu para o gol vazio aos 17 minutos. O segundo gol foi marcado pelo próprio Robben, que recebeu outro bom passe de Shaqiri - o suíço já havia iniciado o primeiro gol - e tocou por cima do goleiro.

O Wolfsburg conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo com o brasileiro Diego, que acertou lindo chute cruzado aos 45 minutos, mas logo na volta para etapa final o Bayern ampliou. Depois de ser fundamental nos dois primeiros gols, Shaqiri deixou sua marca aos seis minutos.

Mario Gómez entrou em campo aos 31 minutos e começou seu show particular três minutos depois, ao receber de Shaqiri e tocar para o gol vazio. O atacante alemão ainda marcaria mais dois: aos 37, após bela enfiada de bola de Schweinsteiger, e aos 40, aproveitando outro passe do meia.