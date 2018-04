Bayern faz 6 a 2 no Leverkusen e vai à final da Copa da Alemanha

O Bayern de Munique mostrou mais uma vez não ter adversários à altura em seu país. Diante do Bayer Leverkusen e atuando fora de casa, a equipe bávara não tomou conhecimento do rival nesta terça-feira e goleou por 6 a 2, com três gols de Thomas Müller, resultado que a levou à decisão da Copa da Alemanha.

O Bayern contou com um bom início de partida e um ótimo segundo tempo para avançar e manter vivo o sonho de conquistar a "tríplice coroa" nesta temporada. Afinal, já garantiu o título do Campeonato Alemão e está na semifinal da Liga dos Campeões, na qual vai encarar o Real Madrid.

Nesta terça, o Bayern abriu o placar logo aos dois minutos, quando Javi Martínez aproveitou sobra após rebote do goleiro e finalizou para a rede. Aos oito, Ribéry fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Lewandowski concluir. Ainda no primeiro tempo, aos 15, Lars Bender aproveitou bate-rebate na área e cabeceou para a rede, diminuindo para o Leverkusen.

O gol assustou o Bayern e deu ânimo ao Leverkusen, que pressionou e voltou melhor para a etapa final. Aos quatro minutos, Ulreich precisou realizar dois "milagres" para impedir o empate. Mas já no minuto seguinte, Thiago Alcântara recebeu na intermediária e encontrou passe perfeito para Thomas Müller, que aproveitou cochilo da zaga para dominar e finalizar para a rede.

Pouco depois, a história se repetiu. O Leverkusen marcou com Volland, mas o gol foi anulado por impedimento. No lance seguinte, Robben recebeu na área e caiu pedindo pênalti. Thiago Alcântara ficou com a sobra, cortou para o meio e tocou no canto direito para ampliar.

Com a goleada desenhada, o Leverkusen esmoreceu e o Bayern aproveitou para fazer mais um. Três minutos mais tarde, Robben recebeu passe de Rafinha na área e finalizou. Müller, sem querer, desviou para a rede.

O Leverkusen ainda diminuiu em falta cobrada por Bailey, mas os visitantes marcariam o sexto aos 32. Thiago Alcântara deu lançamento perfeito para Müller, que dominou, foi esperto para girar sobre o zagueiro e finalizou para a rede.

Em busca de seu 19.º título do torneio, o Bayern ainda espera para conhecer seu adversário na decisão da Copa da Alemanha, que sairá nesta terça do duelo entre Schalke 04 e Eintracht Frankfurt, em Gelsenkirchen. A grande decisão acontecerá no dia 19 de maio.