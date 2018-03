Bayern festeja e Bayer tenta se salvar O sábado será de festa para o Bayern de Munique e de drama para o Bayer Leverkusen. A equipe de Élber - artilheiro do Campeonato Alemão com 19 gols - e Zé Roberto receberá o troféu de campeão da temporada depois da partida que fará em casa contra o Stuttgart. Já o time de Lúcio, França, Cris e Juan jogará uma partida importantíssima em sua luta para escapar do rebaixamento. O Bayern conquistou o título com muita facilidade. Faltam duas rodadas e o time leva 16 pontos de vantagem sobre o vice-líder Borussia Dortmund - 72 a 56. A festa será neste sábado porque o jogo contra o Stuttgart será o último da equipe em casa na temporada. O capitão Oliver Kahn receberá o troféu das mãos de Rudi Voeller, técnico da seleção alemã. Élber tem mais dois jogos para tentar se isolar na artilharia da competição. Ele divide a posição com o dinamarquês Christiansen, do Bochum. Em Leverkusen, o Bayer precisa desesperadamente da vitória contra o Munique 1860. O time está na antepenúltima posição com 34 pontos, quatro à frente do Nuremberg e dois atrás do Arminia Bielefeld - dois times farão companhia ao Energie Cottbus, que tem 26 pontos e já está rebaixado. Na última rodada, o Bayer jogará fora de casa contra o Nuremberg. O Arminia Bielefeld jogará neste sábado como visitante contra o Hansa Rostock. Seu último jogo será em casa, contra o Hannover. Outras partidas: Wolfsburg x Energie Cottbus; Bochum x Hamburgo; Hannover x Borussia Moenchengladbach; Werder Bremen x Schalke 04; Kaiserslautern x Borussia Dortmund.