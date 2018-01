Bayern fica a três pontos do título O Bayern de Munique venceu o Bochum por 3 a 1 neste sábado em casa e agora só precisa de mais três pontos para assegurar o título do Campeonato Alemão, a quatro rodadas do final. Com a vitória, o time de Munique amplia para nove pontos sua vantagem sobre o Schalke 04, que foi goleado pelo Hertha Berlim por 4 a 1. Além disso, aumentou ainda mais sua vantagem no saldo de gols, o segundo critério de desempate (31 a 8). Os gols da vitória foram feitos pelo peruano Claudio Pizarro, o alemão Michael Ballack e o holandês Roy Makaay. Filip Tapalovic fez o único gol do Bochum. O Hertha goleou o Schalke com outra ótima atuação do brasileiro Marcelinho Paraíba, que marcou dois gols. Agora, só um milagre pode recolocar o Schalke na briga pelo título. E não é só isso. A equipe corre risco de perder também o segundo lugar, que dá a classificação direta à Liga dos Campeões. O Stuttgart empatou por 0 a 0 com o Wolfsburg e ficou apenas um ponto da vice-liderança. O Hertha também avançou e agora está a três pontos do segundo lugar. Se conseguir vencer o Bayer Leverkusen neste domingo fora de casa, o Werder Bremen empataria em pontos com o Hertha e voltaria a entrar na luta pela classificação à principal competição de clubes européia. Na parte de baixo da tabela, o destino do lanterna Freiburg foi definitivamente selado. Com a derrota para o Arminia Bielefeld por 3 a 1 o time está rebaixado. O Hansa Rostock, que foi goleado por 3 a 0 pelo Hamburgo, e o Bochum, apesar da derrota deste sábado, ainda têm chances matemáticas de permanecerem na elite do futebol alemão. Na luta pela Copa da Uefa, o Hamburgo - sexto colocado - venceu e confirmou que vive uma boa fase, podendo atrapalhar a vida dos cinco primeiros colocados nas rodadas finais. Confira a classificação, os resultados e os próximos jogos do Campeonato Alemão 2004/05.