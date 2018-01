Bayern ganha clássico com Leverkusen Com um gol do atacante brasileiro Élber, o Bayern de Munique venceu o clássico contra o Bayer Leverkusen por 2 a 0, neste domingo, na 20ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado favoreceu o Borussia Dortmund, que empatou com o Wolfsburgo no sábado e lidera a competição com 43 pontos, um a mais do que o time de Leverkusen. Além de Élber, Effenberg fez, de pênalti, o outro gol do Bayern no jogo deste domingo. Com essa vitória em casa, a equipe de Munique passou para a quarta colocação no campeonato, com 37 pontos. No outro jogo disputado neste domingo pelo Campeonato Alemão, o Hansa Rostock derrotou o St. Pauli por 1 a 0.