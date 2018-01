Bayern ganha e aumenta a vantagem O Bayern de Munique aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Alemão, depois da disputa neste sábado da 29ª rodada. Enquanto venceu fora de casa o Hanover, por 1 a 0, a equipe foi beneficiada pelo tropeço do Schalke, que recebeu o Hamburgo e perdeu por 2 a 1. O curioso é que a rodada foi definida nos últimos minutos dos jogos. O Bayern de Munique, que agora tem 6 pontos de vantagem na liderança, chegou à vitória aos 45 do segundo tempo, com o gol de Hargreaves. E o Schalke levou a virada do Hamburgo aos 42 da etapa final, depois que Krstajic marcou contra. Dois brasileiros marcaram gols neste sábado na Alemanha. Marcelinho Paraíba garantiu o 1 a 0 do Hertha Berlin sobre o Werder Bremen. E Cacau fez um para o Stuttgart, que perdeu para o Hansa Rostock por 2 a 1. Em outras partidas disputadas, Borussia Moenchengladbach 1 x 1 Mainz, Borussia Dortmund 1 x 1 Arminia Bielefeld e Freiburg 1 x 3 Bayer Leverkusen. Neste domingo, dois jogos completam a rodada: Kaiserslautern x Bochum e Wolfsburg x Nuremberg.