Bayern ganha e dispara na liderança O Bayern de Munique derrotou, neste sábado, o Werder Bremen por 3 a 1, no Allianz Arena, em Munique, e disparou na liderança do Campeonato Alemão. Após 12 rodadas, o time dos brasileiros Lúcio e Zé Roberto subiu para 31 pontos e deixou o vice-líder Werder Bremen cinco pontos atrás. Dois brasileiros brilharam nas vitórias de suas equipes. Em Berlim, o meia Marcelinho Paraíba marcou um dos gols dos 3 a 0 do Hertha Berlim sobre o Kaiserslautern. Em Leverkusen, o zagueiro Juan fez o primeiro gol do Bayer Leverkusen nos 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund. Outros resultados deste sábado foram: Eintracht Frankfurt 3 x 0 Arminia Bielefeld, Hannover 2 x 2 Mainz, Schalke 04 3 x 0 Duisburg e Wolfsburg 1 x 1 Colônia. A rodada será completada neste domingo com dois jogos: Nuremberg x Stuttgart e Borussia Moenchengladbach x Hamburgo.